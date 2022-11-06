Кадырова и Колесов рассказали, являются ли призовые для них стимулом

Призеры этапа «Гран-при» в Казани Ясмина Кадырова и Валерий Колесов поделились впечатлениями после проката произвольной программы и уточнили, что думают о гарантированных призовых на турнире.

Кадырова: Впечатления очень положительные, отрицательных нет. Публика очень поддерживала — я сама из Казани, стены придают силы, поэтому все хорошо.

Колесов: На каждой трибуне катка у Яси сидит родственник (смеется). Полная акустика аплодисментов получается.

— Много родственников пришло?

Кадырова: Довольно много. Большинство сейчас на трибунах.

— Все три парницы — из Казани. Трибуны всем придавали сил?

Кадырова: Думаю, да. Всех любят, всех поддерживают. Каждое соревнование — одинаковое, это соревнование внутри себя больше, неважно, кто из соперников участвует. Мы довольны собой и тем, что преодолели себя, почувствовали уверенность.

— Баллы высокие, вы приблизились к вице-чемпионам Олимпиады. Вас это вдохновляет?

Кадырова: Конечно, вдохновляет, подстегивает, хочется работать еще больше и усерднее, чтобы результаты были выше.

— Следите за конкурентами и их оценками?

Колесов: Конечно. Сложно стоять и не смотреть, как там конкуренты катают. Интересно.

Кадырова: Подсматривали ли с надеждой? Если честно, Женя Тарасова и Вова Морозов — те ребята, катание которых просто завораживает. Ты смотришь не как соперник, а как спортсмен, мечтающий кататься похоже, так же уверенно, с таким же мастерством.

Колесов: Все-таки Женя и Вова катаются вместе уже 10 лет, а мы полгода. На них смотришь и понимаешь, что эта та пара, на которую стоит равняться. Помню, как смотрел на них, когда они выигрывали свои первые чемпионаты Европы. Соревновались с самыми сильными парами. А теперь мы с ними тоже конкурируем.

— Они — ваш ориентир?

Кадырова: Определенного ориентира ни у кого из спортсменов нет. Ты берешь от каждого лучшее.

Колесов: Есть те, кто нравится. Но не прямо, что так, что хотим быть, как они.

Кадырова: Все равно воспитывается своя индивидуальность, которую нельзя повторить.

— Тарасова и Морозов показали, что с ними можно бороться.

Кадырова: Все люди, все вправе допускать ошибки. Это не показатель. Случилось такое и случилось. Никто не застрахован.

Колесов: Не стоит надеяться на неудачи конкурентов.

— На каком уровне ваша скатанность?

Колесов: Процентов на 95. Чтобы достичь 100 процентов, нужно еще надо докататься сезон, пройти кучу притирок. Как и хотели, мы подошли к «Гран-при» в оптимальной форме. Мы скатались, хотели выйти и бороться. Мы быстро скатались — нам и тренеры постоянно твердят: «Так, что вы там? Давайте набирайте».

Кадырова: В этом плане спасибо тренерам, это их колоссальный труд. Мы очень благодарны Артуру Леонидовичу Минчуку, Тамаре Николаевне Москвиной, всем нашим тренерам.

— Что еще хочется подтянуть?

Колесов: Силовые элементы.

Кадырова: Усиление техники и качество исполнения.

— На этапе выступало всего три пары. Было легче в связи с этим?

Колесов: Немножко легче, но все равно мы понимали, что отрыв от первого места не очень большой. От третьего тоже. Хотелось показать свой уровень. Это некий опыт абстрагироваться от других результатов.

— Получается, были гарантированные 200 тысяч рублей.

Колесов: Когда катаешь, о деньгах не думаешь. Хочется больше спортивный стимул.

Кадырова и Колесов набрали 224,95 балла по сумме двух программ и заняли второе место на этапе в Казани. Они проиграли 11,41 балла Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые стали победителями соревнований.