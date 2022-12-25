Тарасова: «Я по-настоящему влюблена в Елизавету Туктамышеву!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Я в восторге от того, что Лиза Туктамышева выступает, катает чудесные программы. Она очень сильна технически. Я по-настоящему влюблена в нее за то, что она такая долгожительница. Остальные откатают год-два, никого нет и уже не помнишь, как звали. А Лиза у нас на глазах все эти годы. Выдающаяся наша спортсменка, красавица, умница. Хочется, чтобы у нас такие были», — сказала Тарасова «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию в 2022 году выиграла Софья Акатьева — она получила 249,74 балла.

Второе место заняла Камила Валиева (247,32). Бронзу взяла Туктамышева, которая по сумме двух программ заработала 241,72 балла.