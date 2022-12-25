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Сегодня, 15:45

Железняков: «Трусова сбежала с ЧР не из-за температуры. Она испугалась конкуренции»

Виталий Косик
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков высказался о выступлении Камилы Валиевой на чемпионате России в командном турнире, а также сравнил ее с Александрой Трусовой, которая снялась с турнира.

«Камила для меня герой! На нее обрушилось давление по олимпийским делам, но она не сломалась. Тренируется и работает. Умница! Никакая слава ее не сломала. Ко мне на уроки приходит и танцует в полную ногу. Миллионы девочек видят в Камиле себя. Сейчас она формируется и превращается в женщину. При этом она не как Саша Трусова: раз — и сбежала с ЧР. Считаю, так и есть — Александра сдалась. Какая температура? Я вас умоляю. Давайте смотреть честно в глаза. Не верю в версию о плохом самочувствии в связи с температурой. Думаю, Александра испугалась конкуренции, она просто не в хорошей физической форме — вот и все», — приводит слова Железнякова Sport24.

Серебряный призер Олимпийских игр Трусова снялась из-за болезни с чемпионата России-2023 в Красноярске. Тренер Светлана Соколовская заявила, что у фигуристки температура 39,4.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-25-zheleznyakov-trusova-sbezhala-s-chempionata-rossii-ya-vas-umolyayu-kakaya-temperatura-ona-ispugalas-konkurentsii
Фигурное катание
Александра Трусова
Алексей Железняков
Камила Валиева
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