Железняков: «Трусова сбежала с ЧР не из-за температуры. Она испугалась конкуренции»

Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков высказался о выступлении Камилы Валиевой на чемпионате России в командном турнире, а также сравнил ее с Александрой Трусовой, которая снялась с турнира.

«Камила для меня герой! На нее обрушилось давление по олимпийским делам, но она не сломалась. Тренируется и работает. Умница! Никакая слава ее не сломала. Ко мне на уроки приходит и танцует в полную ногу. Миллионы девочек видят в Камиле себя. Сейчас она формируется и превращается в женщину. При этом она не как Саша Трусова: раз — и сбежала с ЧР. Считаю, так и есть — Александра сдалась. Какая температура? Я вас умоляю. Давайте смотреть честно в глаза. Не верю в версию о плохом самочувствии в связи с температурой. Думаю, Александра испугалась конкуренции, она просто не в хорошей физической форме — вот и все», — приводит слова Железнякова Sport24.

Серебряный призер Олимпийских игр Трусова снялась из-за болезни с чемпионата России-2023 в Красноярске. Тренер Светлана Соколовская заявила, что у фигуристки температура 39,4.