Стала известна посещаемость чемпионата России по фигурному катанию

Как стало известно «СЭ», показательные выступления фигуристов на чемпионате России посетило 11 325 человек. Они прошли в воскресенье днем и завершили программу чемпионата. Вместимость «G-Drive Арены» в Омске — 12 011 человек.

Всего за четыре дня чемпионат России посетили около 40 тысяч зрителей. Победителями стали Аделия Петросян у женщин, Владислав Дикиджи у мужчин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов у пар и Александра Степанова/Иван Букин у танцоров.

Следующим крупным турниром сезона станет чемпионат по прыжкам в Санкт-Петербурге 17-19 января.