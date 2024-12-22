Показательные выступления победителей на чемпионате России: видео
Победители чемпионата России-2025 провели показательные выступления
В Омске прошли показательные выступления победителей чемпионата России по фигурному катанию-2024/25.
Гала-номера представили чемпионы в женском и мужском одиночном катании Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также победившие в парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов и занявшие 1-е место в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.
Ранее состоялась церемония награждения чемпионов и призеров турнира.
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