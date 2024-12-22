Показательные выступления победителей на чемпионате России: видео

В Омске прошли показательные выступления победителей чемпионата России по фигурному катанию-2024/25.

Гала-номера представили чемпионы в женском и мужском одиночном катании Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также победившие в парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов и занявшие 1-е место в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее состоялась церемония награждения чемпионов и призеров турнира.