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Показательные выступления победителей на чемпионате России: видео

Победители чемпионата России-2025 провели показательные выступления
Владислав Маслов
Корреспондент
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Фигуристка Аделия Петросян. 21 декабря 2024 года.
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Омске прошли показательные выступления победителей чемпионата России по фигурному катанию-2024/25.

Гала-номера представили чемпионы в женском и мужском одиночном катании Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также победившие в парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов и занявшие 1-е место в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее состоялась церемония награждения чемпионов и призеров турнира.

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Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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