Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 19:10

Петросян — о победе на чемпионате России: «В прошлом году не было Нового года — настроение на нуле было. Рада, что реабилитировалась»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Аделия Петросян поделилась своими впечатлениями после победы на чемпионате России в Челябинске.

«Рада, что смогла реабилитироваться и подняться с пятого места на первое, хоть и не совсем удовлетворена своим прокатом. Очень рада, что смогла достичь такого результата, потому что предыдущего чемпионата России у меня и Нового года практически не было. Настроение было в полном в минусе, сейчас надеюсь спокойно с семьей проведу Новый год.

Планы отдохнуть нормально в Новый год на этот раз, но не переусердствовать и желательно восстановить те прыжки, которые здесь не получились, и двигаться вперед. Хочу также поблагодарить всех, кто нас поддерживает и переживает, тренеров, Федерацию фигурного катания, публику, она помогала пройти нам через все наши неудачи», — сказала Петросян.

Петросян стала первой, набрав в сумме 246,53 балла. Она выиграла все турниры 2023 календарного года.

Аделия Петросян
2
0
Читайте также
Экс-генерал ВСУ указал на серьезные проблемы Киева на купянском направлении
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Фигуристка Фролова отреагировала на новость об ужесточении возрастного ценза
Муравьева — об итогах чемпионата России: «Медаль — это значит работа не ушла в никуда»
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Валиева — о четверном тулупе: «Мне было важно сделать попытку, я соревнуюсь сама с собой»
Петросян: видео произвольной программы на чемпионате России в Челябинске
Обидно для Камилы, но честно. Петросян стала чемпионкой России, у Валиевой — бронза
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева подвела итоги года: «Много событий, которые повлияли на мое понимание жизни»

Петросян назвала открытие катка для группы Тутберидзе одним из главных итогов года

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости