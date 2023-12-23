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Сегодня, 19:02

Валиева подвела итоги года: «Много событий, которые повлияли на мое понимание жизни»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева после завершения чемпионата России в Челябинске подвела личные итоги года.

«В этом году я стала ведущей Новой песни года. Участвовала в различных проектах, также были и тренировки. В каждом году есть события, которые чему-то учат, чтобы ты дальше мог расти и было только лучше. Так что много было событий, которые повлияли на мое понимание жизни, как бы это странно не звучало.

Дальше в планах активно участвовать в шоу. Это Санкт-Петербург, «Шахерезада» и шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Будем работать, но заниматься своим любимым делом», — сказала Валиева.

По итогам соревнований в Челябинске Валиева набрала 237,99 балла и заняла третье место.

Камила Валиева
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