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Загорски и Гурейро считают, что текущий сезон поможет им стать топ-спортсменами

21:59
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Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро довольны выступлением на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Об этом они заявили после произвольного танца.

«Мы довольны тем, что мы сделали, думаю, что пару элементов мы выполнили неидеально, но мы прогрессируем. — цитирует Загорски ТАСС 27 марта. — Этот сезон должен научить нас выступать на высоком уровне вне зависимости от различных ситуаций и концентрироваться на выступлениях. Это должно помочь стать топ-спортсменами».

Загорски и Гуррейро набрали 188,45 балла и на данный момент идут седьмыми.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11011803

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