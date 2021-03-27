Загорски и Гурейро считают, что текущий сезон поможет им стать топ-спортсменами

Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро довольны выступлением на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Об этом они заявили после произвольного танца.

«Мы довольны тем, что мы сделали, думаю, что пару элементов мы выполнили неидеально, но мы прогрессируем. — цитирует Загорски ТАСС 27 марта. — Этот сезон должен научить нас выступать на высоком уровне вне зависимости от различных ситуаций и концентрироваться на выступлениях. Это должно помочь стать топ-спортсменами».

Загорски и Гуррейро набрали 188,45 балла и на данный момент идут седьмыми.