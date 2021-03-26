Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась с «СЭ» впечатлениями от выступления Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

16-летняя спортсменка набрала 152,38 балла за свой прокат в произвольной программе 26 марта. Во время выступления Трусова дважды упала.

«Она молодец, что пошла на такой сложный элемент и сделала наисложнейший каскад. К сожалению, не удалось избежать падений. Не хочется Сашу критиковать, хочется поддержать. Этот сезон сложился для нее крайне неудачно — вполне могла бороться за лидирующие позиции, но, видимо, это не ее соревнования. Хочется пожелать, чтобы она пережила этот сезон и пошла дальше с новыми силами! Она боролась, но того запала, который мы часто у нее видим, сегодня не было», — заявила Слуцкая.

Также Слуцкая призвала не искать ошибку только в тренерской подготовке.

«Почему сразу начинаем все сваливать на тренера? Спортсмен сначала разберется с собой, а потом будет смотреть на недоработки тренера. Сказать, что плохой тренер или спортсмен — неправильно. Добились ли результатов, которые перед собой ставили? Нам кажется, что нет, а спортсмену, может быть, стало лучше. На тренировках она была готова очень хорошо. А вот что происходит на стартах — вопрос проработки», — добавила Слуцкая.

(Константин Колмаков)

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