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Щербакова хочет поехать на командный чемпионат мира в Японии

19:06
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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала на пресс-конференции, что хотела бы принять участие в командном чемпионате мира, но пока не знает, кто поедет туда.

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Японская федерация несколько дней назад анонсировала, что собирается проводить этот турнир в середине апреля.

«Я никогда не была на командном чемпионате мира. Не знаю, какие правила отбора на него. Не знаю, кто из России будет участвовать. Я была бы очень рада принять в нем участие, но понятия не имею, я поеду или нет, кто будет это решать и какое будет решение», — сказала Щербакова.

Фигуристка лидирует после короткой программы на чемпионате мира в Швеции. Щербакова чисто исполнила все элементы и набрала 81,00 балл за свой прокат.

(Анастасия Плетнева)

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