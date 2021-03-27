Вице-чемпионка мира Алена Леонова прокомментировала «СЭ» результаты произвольной программы мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

«Учитывая то, насколько сильны были конкуренты, наши мальчики показали достойные результаты. Плюс, Миша упал один раз. Рада, что и Миша, и Женя завоевали три места на следующем чемпионате мира, это уже можно считать победой. По большей части, наши мужчины и ехали за этим. Для Жени 8-е место — огромный успех. Если он так будет прогрессировать, то будет еще выше», — сказала Леонова «СЭ».

По итогам выступлений: первое место занял американец Натан Чен, Вторым стал японец Юма Кагияма, тройку замкнул еще один представитель Японии — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое место соответственно. Фигуристы смогли вернуть России максимальную квоту на Олимпиаду — на Играх в Пекине в мужском одиночном катании выступят три россиянина.

(Владимир Пушкарев)