Бестемьянова объяснила, почему Степанова и Букин ошиблись в ритм-танце на чемпионате мира
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о ритм-танце российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина.
Первое место после исполнения ритм-танца занимают Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Степанова и Букин стали пятыми. Пара показала яркий прокат на высокой скорости, но в одном из элементов партнершей была допущена ошибка. Оценка за короткую программу — 83,02 балла.
«Очень обидно за Букина и Степанову — была явная ошибка, сорван обязательный к исполнению твиззл, а это ведь ритмический танец с обязательными элементами. Представляете, сколько им поставили бы, если не эта ошибка? Очень обидно, но уже как накатали, теперь надеемся на завтрашний день. У них роскошный произвольный танец, лучший в мире, на мой взгляд, так что пусть катаются, катание никто не отменял», — цитирует ТАСС Бестемьянову.
Произвольный танец пройдет в субботу, 27 марта, начало — в 19:00 мск.
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