Тарасова назвала ожидаемым лидерство Синициной и Кацалапова на чемпионате мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о лидерстве фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира.

Пара заняла первое место, набрав 88,15 балла. Второе место занимают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,02), на третьей строчке — Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,15).

«Ожидаемый результат. У них прекрасный танец. Он и в прошлом году был прекрасным, сейчас же он абсолютно накатанный, они его очень хорошо чувствуют. В нем все понятно, все оправданно — и смех, и улыбки, и потрясающие шаги. Все сделано очень хорошо, я очень рада, поздравляю, так держать», — цитирует Тарасову ТАСС.

Произвольный танец пройдет в субботу, 27 марта, начало — в 19:00 мск.