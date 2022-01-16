«Последние два дня были худшими в моей жизни». Что сказали Валиева, Щербакова и Трусова после чемпионата Европы

Пресс-конференция и яркая микст-зона по итогам турнира в Таллине, где весь пьедестал в женском одиночном катании оказался российским.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Женщины. Итог

1. Камила Валиева (Россия) — 259,06

2. Анна Щербакова (Россия) — 237,42

3. Александра Трусова (Россия) — 234,36

4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 207,97

5. Екатерина Куракова (Польша) — 204,73

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 196,75

Первый вопрос на пресс-конференции звучал следующим образом: «Вы всегда говорите, что боретесь сами с собой. Вы хотите обыграть соперниц и выиграть Олимпиаду?»

Девушки долго переговаривались под столом, видимо, хотели ответить хором, но ответили порознь: «Да, мы боремся сами с собой».

Камила Валиева, чемпионка

— Публика очень хорошая, все поддерживают, ты чувствуешь, когда выходишь на лед, что тебя любят. Приятно кататься. Сегодня был рабочий прокат, не все получилось, но я буду работать.

Постаралась включить чуть больше эмоций — и где-то мне это помешало, может. Но старалась себя чувствовать спокойно в программе.

Я очень счастлива попасть на Олимпийские игры. Это мечта каждого спортсмена. Быть там — это уже достижение. Побывать в олимпийской деревне, почувствовать эту энергетику. Там столько спортсменов, которые едут туда с целью... Которым не 15 лет, а кто идет к Олимпиаде всю свою жизнь... Почувствовать эту энергетику было бы просто прекрасно.

А в Пекине я бы очень хотела посмотреть Великую Китайскую стену. Это было бы очень интересно, потому что, мне кажется, каждый должен ее увидеть из тех, кто приедет в Китай.

Анна Щербакова, 2-е место

— Только что для себя поняла, что после финальной позы яркие эмоции перекрывают все, что было до этого. Все волнения, переживания. До проката мне казалось, что эти два дня одни из худших в моей жизни, что это невозможно пережить, было много ненужных мыслей. А после проката понимаю, что не так уж все это было и страшно. Радостные эмоции все перекрывают.

Что было худшим в эти два дня? После падения в короткой было очень тяжело морально. Было ощущение, что все потеряно, потеряла уверенность в себе. Мысли были, что до произвольной программы ты просто доживаешь до очередного провала. Наверное, мне повезло, что был день перерыва и сегодня перед прокатом я была уже очень заряжена на хороший прокат.

Задача каждого спортсмена — в нужный момент показать самое лучшее. Вопрос в том, как сильно на тебя влияет волнение. У меня тоже случилась неудача в короткой, после которой было необходимо снова вернуть уверенность, которая мне помогала. Прокат все равно был нервный, я ни на секунду не отключалась. На любом элементе может быть ошибка, так что до финальной позы контролировала все до мелочей, чтобы не было глупостей, за которые я потом буду себя корить

Я приехала сюда в нормальной форме, просто меня выбила из себя короткая программа. Вчерашний день был в тумане, я приходила в себя. В целом не могу сказать, что с моей формой есть какие-то проблемы, так что сегодняшний прокат — это не случайность и не что-то из ряда вон выходящее.

На меня давил не столько отбор на Олимпиаду, а скорее к ЧЕ все так накалилось. Если честно, впервые не читала новости про себя. Возможно, это тоже приходит все с опытом.

Глобально за два дня ничего не изменилось. Просто я впервые была настолько разочарована после короткой. Наверное, день перерыва был для меня решающим.

Можно ли такой контент с одним четверным оставить на Олимпиаду? Ответ будет банальным. У меня контент зависит не от важности турнира, а от моей формы. Мне очень важен чистый прокат. Если буду готова исполнить более сложный набор чисто, обязательно его набор. На сегодняшний день я поняла, что справлюсь с таким набором.

Нет осознания, что Олимпиада будет так скоро. Сама в это не верю вообще. Когда мы приедем туда, для меня все будет невероятно, эмоции будут зашкаливать. Многие спортсмены рассказывают, что это нечто особенное, вся эта атмосфера... Есть предвкушение, хочется это все прочувствовать.

После прошлого посещения Китая мне пишут болельщики, передают подарки. Недавно передали с символикой Олимпиады много памятных вещей. Конечно, хочется приехать, и очень приятна такая поддержка с их стороны.

Александра Трусова, 3-е место

— Как настроение?

— У меня всегда нормальное.

— Даже сейчас? Не хотелось лучшего результата, чем третье место?

— Мне хотелось откатать чисто и короткую, и произвольную программу. Все остальное не так важно. Как всегда, буду работать, надеюсь, откатаю.

— А для вас вообще имеет значение, второе место или третье?

— Нет, я же только что сказала — мне не важно место, мне важно откатать чисто.

— Почему тогда не получилось?

— Могу только сказать, что, возможно, лутц не получился из-за того, что перед этим не получился тулуп, я шла в определенном темпе, и когда упала, он сбился. Думаю, из-за этого.

— По физическому состоянию нареканий нет?

— Я себя чувствую хорошо. Ничего мне не мешает.

— По сравнению с чемпионатом России форма лучше?

— Однозначно с каждым днем моя форма становится лучше, и я набираю постепенно после того, как восстановилась после травмы. Конечно, лучше.

— Три балла до Анны — и был бы не тройной аксель, а двойной, или не четверной, а тройной — и могло быть все по-другому. Это не провоцирует в голове мысли, что надо притормозить?

— Нет.

— То есть ты будешь продолжать прыгать максимум четверных и сложнейший контент, несмотря на произошедшее на этом чемпионате?

— Да.

— Сколько четверных нужно, чтобы все-таки выиграть Олимпиаду?

— Я не борюсь ни с кем, я выступаю сама с собой и буду прыгать свой максимум на момент соревнований.

— Саша, подождите, вы не боретесь за победу на Олимпиаде?

На этом вопросе сотрудники ISU увели фигуристку.