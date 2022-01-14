Кацалапов: «Выйдем ли на произвольную программу? Подойдите к нам завтра и спросите»

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали об ощущениях после ритм-танца на чемпионате Европы (87,89 балла). Они заняли первое место.

Кацалапов: — Хороший прокат, мы довольны. Настроение, ощущения хорошие. Третий уровень за дорожку шагов? Это очень тонкий момент. У меня было ощущение, что сделал все прекрасно, выхожу — третий уровень. Так что тут нужно смотреть. Спина? Все хорошо, и надеюсь, это первый и последний вопрос об этом. Выйдем ли на произвольную? А вы завтра к нам подойдите и спросите. Шутка, — сказал Никита.

Второе место заняли еще одни представители России — Александра Степанова и Иван Букин. Еще одна российская пара — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — оказалась на восьмой строчке.

Произвольный танец состоится 15 января.