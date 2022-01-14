Российский фигурист Кацалапов заявил, что его костюм стоит миллион долларов

Российский танцор, чемпион мира Никита Кацалапов рассказал о своем костюме для ритм-танца на чемпионате Европы.

— Почему такие цвета? Год Тигра же! У нас леопардовый цвет, да, но они тоже кошачьи. Мы смотрели летнюю Fashion Week, и там такие образы были. Это стильно, такое мало кто берет.

Синицина: — Наверное, было бы вульгарно надевать что-то леопардовое.

— А сколько стоит, знаете?

— Мы не можем такое говорить. Миллион долларов, — смеясь, сказал Кацалапов.

На чемпионате Европы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу.