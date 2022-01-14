Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:26

Российский фигурист Кацалапов заявил, что его костюм стоит миллион долларов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Никита Кацалапов и Виктория Синицина.
Фото fsrussia.ru

Российский танцор, чемпион мира Никита Кацалапов рассказал о своем костюме для ритм-танца на чемпионате Европы.

— Почему такие цвета? Год Тигра же! У нас леопардовый цвет, да, но они тоже кошачьи. Мы смотрели летнюю Fashion Week, и там такие образы были. Это стильно, такое мало кто берет.

Синицина: — Наверное, было бы вульгарно надевать что-то леопардовое.

— А сколько стоит, знаете?

— Мы не можем такое говорить. Миллион долларов, — смеясь, сказал Кацалапов.

На чемпионате Европы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу.

Фигурное катание
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
4
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Что делать, если не растут мышцы рук?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кацалапов: «Выйдем ли на произвольную программу? Подойдите к нам завтра и спросите»

Появилось видео ритм-танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости