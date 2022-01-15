Туктамышева поздравила Кондратюка с победой на чемпионате Европы: «Красавчик!»

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поздравила российского фигуриста Марка Кондратюка с победой на чемпионате Европы в Таллине.

«Красавчик, поздравляю!» — обратилась Туктамышева к Кондратюку в сторис своего Instagram.

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram

Вчера, 14 января Кондратюк выиграл чемпионат Европы, набрав 286,56 балла по сумме двух программ. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (274,48), третьим стал латвиец Денис Васильев (272,08).