Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:43

Туктамышева поздравила Кондратюка с победой на чемпионате Европы: «Красавчик!»

Иван Торопцев
Корреспондент

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поздравила российского фигуриста Марка Кондратюка с победой на чемпионате Европы в Таллине.

«Красавчик, поздравляю!» — обратилась Туктамышева к Кондратюку в сторис своего Instagram.

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Сторис Елизаветы Туктамышевой.
Фото Instagram

Вчера, 14 января Кондратюк выиграл чемпионат Европы, набрав 286,56 балла по сумме двух программ. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (274,48), третьим стал латвиец Денис Васильев (272,08).

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Марк Кондратюк
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Особняк за 4 миллиона долларов и двое детей: как живут Овечкин и Шубская
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леонова — о победе Кондратюка: «Очень рада за Марка! Но на Олимпиаде нам будет трудно попасть даже в топ-5»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости