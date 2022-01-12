Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

12 января, 23:53

Тарасова и Морозов довольны результатом в короткой программе на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Был хороший, боевой настрой.Нам здесь нравится — лед, арена, уютно кататься. Конечно, совершенству нет предела, но сегодня было неплохо, начало чемпионата было хорошим.

Но мы уже не будем задумываться, что было в короткой программе, впереди произвольная», — приводит слова Морозова и Тарасовой ТАСС.

За выступление Тарасова и Морозов получили 81,58 балла. Они занимают второе промежуточное место. В прокате пара допустила ошибку: партнерша коснулась рукой льда на выбросе.

 

Источник: https://tass.ru/sport/13412095
Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мишина и Галлямов побили мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости