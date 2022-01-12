Тарасова и Морозов довольны результатом в короткой программе на чемпионате Европы

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Был хороший, боевой настрой.Нам здесь нравится — лед, арена, уютно кататься. Конечно, совершенству нет предела, но сегодня было неплохо, начало чемпионата было хорошим.

Но мы уже не будем задумываться, что было в короткой программе, впереди произвольная», — приводит слова Морозова и Тарасовой ТАСС.

За выступление Тарасова и Морозов получили 81,58 балла. Они занимают второе промежуточное место. В прокате пара допустила ошибку: партнерша коснулась рукой льда на выбросе.