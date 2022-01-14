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14 января, 22:54

Мозалев ошибся на четверном сальхове в произвольной программе на чемпионате Европы

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев с ошибками исполнил произвольную программу на чемпионате Европы в Таллине.

Он прыгнул каскад четверной тулуп+тройной тулуп, сделал тройной сальхов вместо четверного, далее прыгнул тройной риттбергер, каскад тройной аксель+двойной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов.

Его общий результат — 265,69 балла. Он занял четвертое место.

Андрей Мозалев
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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