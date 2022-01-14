Кондратюк выиграл чемпионат Европы, Мозалев занял четвертое место, Семененко — пятое
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине 14 января мужчины представили свои произвольные программы. По итогам соревнований чемпионом стал россиянин Марк Кондратюк.
Итоговый балл действующего чемпиона России составил 286,56 балла: 18-летний Кондратюк впервые стал чемпионом Европы.
Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (278,48), а замкнул тройку лучших у мужчин Денис Васильев (272,08) из Латвии.
Четвертое место занял еще один представитель России — Андрей Мозалев (265,69). Евгений Семененко также имел шансы занять призовое место, но допустил ошибки и не попал на пьедестал (260,00).
Фигурное катание
Таллин (Эстония)
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы
Мужчины
Итог
1. Марк Кондратюк (Россия) — 286.56
2. Даниэль Грассль (Италия) — 274.48
3. Денис Васильев (Латвия) — 272.08
4. Андрей Мозалев (Россия) — 265.69
5. Евгений Семененко (Россия) — 260.00
6. Морис Квителашвили (Грузия) — 253.91