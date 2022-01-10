Авербух уверен в том, что российские фигуристки займут весь подиум на чемпионате Европы

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» выделил фаворитов чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Я думаю, это будет очень интересная борьба. Впереди нас ждет захватывающий турнир. Главным фаворитом, как и на протяжении всего сезона, будет Камила Валиева. Саша Трусова тоже не будет отставать, потому что она имеет в своем арсенале коронные четверные прыжки. Я уверен, Аня Щербакова тоже не собирается сдавать свои позиции. Ведь и у нее есть четверные прыжки. В общем, девочки у нас очень-очень сильные. Именно они все первые три места и займут. Просто вопрос в том, каким будет порядок», — сказал Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Чемпиона Европы пройдет с 12 по 16 января в Таллине. Сборную России в одиночном женском фигурном катании представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.