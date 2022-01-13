Авербух о выступлении Валиевой в короткой программе: «Она абсолютный лидер этого сезона»

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на первое место Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Конечно, Камила — абсолютный лидер этого сезона. Она находится в идеальной форме. Самое главное, чтобы Камила смогла сохранить эту форму к Олимпиаде. Тогда с ней практически невозможно будет соревноваться», — сказал Авербух «СЭ».

Россиянка успешно исполнила тройной аксель тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом и получила за прокат 90,45 балла. Это новый мировой рекорд.

Второе место занимает Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, упавшая с тройного акселя (75,13). На четвертом месте идет Анна Щербакова (69,05).

Произвольные программы одиночницы представят 15 января.