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Сегодня, 12:12

Хафтор Бьернссон отказался от рекорда по становой тяге

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Хафтор «Гора» Бьернссон отказался от рекорда по силовому экстриму на Siberian Power Show. Спортсмен планировал поднять штангу весом в 502 кг, но отказался от третьей попытки, остановившись на 425 кг.

Представитель Хафтора Мэт Родес объяснил отказ тем, что для победы в соревнованиях было достаточно двух попыток.

Рекорд 501 кг в становой тяге также принадлежит Хафтору Бьернссону. Он установил его в 2020 году. Спортсмен также известен по роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов».

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