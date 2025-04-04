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4 апреля, 16:10

Российский ски-альпинист стал пятым на этапе Кубка мира в Швейцарии

Камила Абдурахманова
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На предпоследнем этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит в Виллар-сюр-Оллон (Швейцария), россиянин Никита Филиппов показал пятый результат в спринте.

Его время — 2 минуты 34,6 секунды. В спринтерском зачете Филиппов находится на девятой позиции с 256 очками.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. В числе прочих видов спорта на Олимпиаде впервые будет представлен ски-альпинизм. Будут разыграны медали в мужском и женском спринте, а также в смешанной эстафете. По итогам спринтерского зачета определятся по 18 участников Олимпийских игр среди мужчин и женщин.

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