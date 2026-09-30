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Французская лыжница Вильманн погибла под лавиной в Аргентине

Французская лыжница Вильманн погибла под лавиной в Аргентине

Алина Савинова

Французская фрирайд-лыжница Жюльетт Вильманн погибла в результате схода лавины в Аргентине, сообщает Le Dauphine.

Как сообщает источник, 29-летняя спортсменка и ее спутник — по данным местных СМИ, супруг — попали под лавину во вторник на горе Серро-Крестон в аргентинской Патагонии. Инцидент произошел в труднодоступном районе к югу от озера Дель-Десьерто.

О случившемся спасателям сообщил находившийся поблизости гид. До их приезда очевидцы вытащили обоих французов из-под завала и оказали первую помощь. Спасатели подтвердили смерть Вильманн, ее спутника с травмами доставили в больницу. По имеющимся данным, их отнесло примерно на 400 метров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вильманн была участницей Freeride World Tour с 2019 по 2022 год, а в 2021 году заняла четвертое место в общем зачете.

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