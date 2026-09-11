Российским роллерам запретили выступать с флагом на турнире в Испании

Российские спортсмены выступили без национальной символики на международном турнире по фристайлу Quixote World Cup в Испании, несмотря на снятие соответствующих ограничений, сообщает президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта России Илья Вдовин.

«Турнир прошел не без сложностей. Визы получали до последнего дня, за поддержку благодарим Центр спортивной подготовки сборных команд России. Приехали, а флаг показать не разрешили, хотя ограничения с нас сняли еще в августе. Политизация спорта последних лет признана ошибкой, однако испанские власти продолжают демонстративную антироссийскую линию. Она нарушает спортивные принципы и базовые права человека, а в отношении несовершеннолетних спортсменов затрагивает и права ребенка. Но ребята взяли 16 медалей в шести дисциплинах — без флага и формы, на чужом поле», — цитирует Вдовина ТАСС.

Соревнования прошли с 3 по 6 сентября в Сьюдад-Реале. Российские спортсмены завоевали 16 медалей: 9 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Всего в турнире приняли участие 280 спортсменов из 16 стран.

В октябре россияне выступят на чемпионате и первенстве мира в Асунсьоне, которые пройдут в рамках World Skate Games 2026.