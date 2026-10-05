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Парашютист-рекордсмен Сергиенко погиб после прыжка под Рязанью

Парашютист-рекордсмен Сергиенко погиб после прыжка под Рязанью

Алина Савинова

Вице-президент Федерации парашютного спорта России Вадим Ниязов сообщил, что парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко погиб после прыжка в Рязанской области.

Прыжок выполнялся с высоты 6 тысяч метров.

«Мы выражаем соболезнования родственникам погибшего. Он был частым участником рекордных прыжков. Опытный спортсмен, не справился с управлением при приземлении и погиб», — цитирует Ниязова ТАСС.

Он добавил, что, по словам очевидцев, финальный маневр Сергиенко перед приземлением вышел очень агрессивным.

В 2019 году Сергиенко был в составе команды из 22 спортсменов, которая установила мировой рекорд, последовательно построив четыре фигуры.

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Источник: ТАСС
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