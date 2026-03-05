Всадницу Плетневу и тренера Якубович отстранили от турниров за жестокое обращение с лошадью

Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) приняло решение отстранить от соревнований всадницу Елизавету Плетневу и тренера Екатерину Якубович за жестокое обращение с лошадью, сообщает ТАСС.

Плетнева получила дисквалификацию сроком на один год, Якубович — на два года. Поводом стал инцидент, произошедший 20 декабря в одном из подмосковных конных клубов. После тренировки телесным наказаниям подверглась лошадь по кличке Рамзан.

В интернете появилась видеозапись, как привязанное к столбу стреноженное животное избивают хлыстом. Пытаясь увернуться от ударов, лошадь сильно ударяется головой о столб.

В конце января Якубович исключили из членов ФКСР. Кроме того, Федерация конного спорта России обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту инцидента с лошадью Рамзан.

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