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Сегодня, 17:24

Норвежская всадница Стенеруд погибла во время тренировки

Алина Савинова

Норвежская федерация конного спорта сообщила о гибели всадницы Кари Метте Стенеруд в результате несчастного случая во время тренировки по конному троеборью.

Отмечается, что 37-летней спортсменке была оказана первая помощь на месте, но ее не удалось спасти. Лошадь в результате несчастного случая не пострадала. Федерация начала расследование произошедшего.

«Это первый случай гибели человека во время организованных соревнований по конному спорту в Норвегии, и мы обеспечим необходимые дальнейшие действия в будущем», — говорится в заявлении.

Стенеруд выступала в конкуре и троеборье. Она представляла клуб Skedsmo Rideklubb.

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