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15 мая 2025, 18:27

ВАДА восстановило в правах антидопинговое агентство Ирана

Игнат Заздравин
Корреспондент

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вернуло статус соответствия Национальному антидопинговому агентству Ирана (NADO).

Об этом стало известно из заявления организации. Голосование по данному вопросу состоялось в среду, 14 мая. При этом антидопинговому агентству Ирана предоставили четыре месяца на устранение всех недочетов. В противном случае его снова лишат статуса соответствия.

В марте 2025 года ВАДА обвинило NADO в в нарушениях в области тестирований.

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ВАДА
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