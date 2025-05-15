ВАДА восстановило в правах антидопинговое агентство Ирана

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вернуло статус соответствия Национальному антидопинговому агентству Ирана (NADO).

Об этом стало известно из заявления организации. Голосование по данному вопросу состоялось в среду, 14 мая. При этом антидопинговому агентству Ирана предоставили четыре месяца на устранение всех недочетов. В противном случае его снова лишат статуса соответствия.

В марте 2025 года ВАДА обвинило NADO в в нарушениях в области тестирований.