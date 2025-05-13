Допинг
13 мая, 08:58

РУСАДА проверила более 4 тысяч спортсменов за первые четыре месяца 2025 года

Камила Абдурахманова
корреспондент

В апреле инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провели 935 тестирований спортсменов.

«В апреле Российским антидопинговым агентством было отобрано 935 проб», — сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

С начала года РУСАДА провело 4079 тестирований на допинг: 966 в январе, 1046 в феврале, 1132 в марте и 935 в апреле.

За весь 2024 год РУСАДА взяло у спортсменов 11 070 допинг-проб. Для сравнения: в 2023 году было проведено 11 091 тестирование, а в 2022-м — 11 053.

Источник: ТАСС
