Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сертифицировало здание Национальной антидопинговой лаборатории. В конце декабря состоялось торжественное открытие нового здания московской антидопинговой лаборатории при МГУ. Однако вся деятельность по проверке допинг-проб крови пока ведется в старом здании, которое расположено на территории Минспорта РФ.

– Сейчас лаборатория работает, есть лицензия на проверку проб крови. ВАДА сертифицировало здание лаборатории, – цитирует ТАСС Колобкова. – В настоящий момент идет проверка базы данных московской лаборатории, которая завершится к июню. Также сейчас завершается процесс полного восстановления Российского антидопингового агентства, идет второй этап. Когда эта ситуация в июне пройдет, наступит следующий этап взаимодействия с ВАДА.