Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре. Об этом сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

— ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международными стандартом о соответствии, — цитирует ТАСС Хрычикова. - Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.