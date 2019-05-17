РУСАДА напомнило о вреде некурительных табачных изделий

РУСАДА на своем официальном сайте напомнило о вреде употребления снюса и насвая.

В специальном сообщении отражены следующие пункты вредного воздействия для здоровья спортсмена:

1. Насвай и снюс являются разновидностями некурительных табачных изделий. Употребление табака в различных видах и различными способами (курение, жевание, нюхание) может вызывать никотиновую зависимость. Сублингвальное употребление снюс и насвая дает усиливающий эффект действия токсических ингредиентов и ускоряет привыкание. (Примечание: никотин не входит в Запрещенный список, но включен в программу мониторинга уже на протяжении многих лет, а значит изучается на предмет попадания в список субстанций, запрещенных в спорте)

2. Кустарное производство и отсутствие стандартов, а значит серьезный риск загрязненного табачного изделия (в составе примесей можно обнаружить свинец, мышьяк, кадмий, хром, никель).

3. Вред для здоровья: помимо на первый взгляд легко устранимых эффектов в виде сильного местного жжения слизистой ротовой полости, тяжести в голове, апатии, резкого слюноотделения и головокружения, именно у людей, употребляющих снюс и насвай, существует большой риск лейкоплакии и патологических изменений ротовой полости, которые считаются предшественниками рака половой полости.

4. Важно! Насвай и снюс запрещены на территории Российской Федерации законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", их продажа запрещена и является административным правонарушением.