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Допинг

10 февраля 2025, 10:47

Нагорного не включили в новые пулы допинг-тестирования РУСАДА

Камила Абдурахманова
корреспондент

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный не был включен ни в один из новых пулов допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

В национальный регистрируемый пул допинг-тестирования РУСАДА на первый квартал 2025 года включен только один представитель отечественной спортивной гимнастики — олимпийский чемпион Артур Далалоян.

В предыдущем квартале 2024 года в этот список, помимо Далалояна, входили также Никита Нагорный и Ангелина Мельникова, выигравшие золотые медали на Олимпийских играх в Токио. Однако в расширенные пулы тестирования РУСАДА гимнасты не были включены ни в последнем квартале прошлого года, ни в первом квартале текущего.

27-летний Нагорный завоевал две бронзовые награды на Олимпиаде в Токио — в личном многоборье и на перекладине. Также в его активе серебро командного турнира Олимпийских игр 2016 года. Нагорный является трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы. С 1 октября он занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России.

Источник: ТАСС
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Никита Нагорный
РУСАДА
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