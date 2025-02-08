РУСАДА в январе 2025 года взяло у спортсменов 966 допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в январе взяли у спортсменов 966 проб.

«В январе 2025 года РУСАДА было отобрано 966 проб», — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

В 2024 году специалисты РУСАДА провели 11 070 тестирований спортсменов на допинг, из них 970 — в январе. Для сравнения: в 2023 году за аналогичный период было проведено 11 091 тестирование, а в 2022-м — 11 053.