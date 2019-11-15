Комиссия выявила вину врачей в чувашском допинговом скандале

Независимая комиссия по расследованию чувашского допингового скандала выявила вину врачей, которые использовали запрещенный метод при медицинском сопровождении спортсменов. Об этом сообщил член независимой рабочей группы, спортивный юрист Артем Пацев.

Независимая рабочая группа была создана в августе 2019 года кабинетом министров Чувашии. Ее работа должна была дать оценку расследованию Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое длилось с 2017 по 2019 год. В его ходе было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

— Мы выяснили, что нарушения антидопинговых правил имели место, они совершались в одном из медицинских учреждений Чувашии, а именно в том, которое несет основную роль в медицинском обеспечении чувашских спортсменов. И это тревожный сигнал, — цитирует ТАСС Пацева. — Основным выводом расследования является то, что мы увидели многочисленные нарушения антидопинговых правил, которые сводятся к применению запрещенного метода, — добавил он. — Это стало следствием безалаберности медицинских сотрудников из-за их необразованности и безответственности. Когда человек принимает на себя обязанности спортивного врача, то речь идет не только о повязках на ушиб, но и о том, что спортсмен должен получать квалифицированную помощь и советы.