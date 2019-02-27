Источник: полиция Австрии арестовала семь человек в Зефельде. Из них 5 – спортсмены

Полиция и следственные органы задержали в Зефельде после допингового рейда семерых подозреваемых в применении запрещенных методов, сообщает немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт в своем Твиттере. Пятеро задержанных – спортсмены.
По информации Зеппельта, Австрийская лыжная ассоциация проводит экстренную встречу.
В Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. В Эрфурте полицейские проверяют врача, который работал с рядом спортсменов.
Применение допинга в Австрии – уголовное преступление.
Допинговый рейд на ЧМ. Что происходит?
В отеле сборной России в Зефельде обысков нет
Сборную России по лыжному двоеборью полиция не беспокоила
Österreichischer Skiverband hält Krisensitzung ab in Seefeld. Zwei Österreicher offenbar von der Polizei mitgenommen.– Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 27 февраля 2019 г.
WM Nordisch: Razzia in Seefeld - Sieben Personen festgenommen, darunter fünf Sportler.– Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 27 февраля 2019 г.