Источник: полиция Австрии арестовала семь человек в Зефельде. Из них 5 – спортсмены

Полиция и следственные органы задержали в Зефельде после допингового рейда семерых подозреваемых в применении запрещенных методов, сообщает немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт в своем Твиттере. Пятеро задержанных – спортсмены.

По информации Зеппельта, Австрийская лыжная ассоциация проводит экстренную встречу.

В Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. В Эрфурте полицейские проверяют врача, который работал с рядом спортсменов.

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Österreichischer Skiverband hält Krisensitzung ab in Seefeld. Zwei Österreicher offenbar von der Polizei mitgenommen. – Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 27 февраля 2019 г.