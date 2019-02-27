15:42 | Допинг

Источник: полиция Австрии арестовала семь человек в Зефельде. Из них 5 – спортсмены

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Полиция и следственные органы задержали в Зефельде после допингового рейда семерых подозреваемых в применении запрещенных методов, сообщает немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт в своем Твиттере. Пятеро задержанных – спортсмены.

По информации Зеппельта, Австрийская лыжная ассоциация проводит экстренную встречу.

В Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. В Эрфурте полицейские проверяют врача, который работал с рядом спортсменов.

Применение допинга в Австрии – уголовное преступление.

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