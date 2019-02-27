В отеле сборной России в Зефельде обысков нет

Как сообщил "СЭ" источник в сборной России по лыжным гонкам, в отеле, где проживается наша команда во время чемпионата мира, не проводится никаких спецопераций австрийской полиции.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что полицейские проводят обыски среди участников лыжного чемпионата мира. Скорее всего, операция связана с информацией о допинге, который считается в Австрии уголовным преступлением. По некоторым сведением речь идет о двоеборцах. (Дмитрий Сомов)

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