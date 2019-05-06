Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди отметил, что РУСАДА после восстановления в правах работает очень хорошо. По его словам, большинство стран поддержало решение исполкома организации восстановить в правах РУСАДА. Однако были и те, кто руководствовался политическими мотивами и призывали продлить отстранение.

– Большинство стран начали понимать, что нет никакого смысла жаловаться на наше решение, – цитирует Риди Inside the Games. - Альтернативным решением для многих членов NADO было бы вообще никогда не восстанавливать Россию. Но настоящей альтернативой является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России.

Если этого сделать не удастся, что есть риск, что Россия вернется к плохим временам и начнет делать то, что было раньше. Это не имеет ничего общего с чистым спортом и защитой спортсменов.

Должен сказать, что некоторые члены NADO действовали, основываясь на политических мотивах, а не на практической стороне дела. Да, мы живем в мире политики, где каждый имеет сови взгляды, но я, как президент ВАДА, должен руководствоваться логикой, разумом и буквой закона.

Посмотрите на ситуацию в последние 18 месяцев. это был крупнейший политический тупик за многие годы. Дипломатов высылали, у меня в стране людей отравили. ВАДА стала практически единственной организацией, которая вынудила Россию сделать то, что мы хотели. Сейчас страна ведет себя невероятно хорошо.