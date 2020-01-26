Число спортсменов в новых пулах РУСАДА выросло на 42 человека

Количество российских спортсменов, включенных в новые пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), увеличилось на 42 человека по сравнению с декабрем 2019 года, информирукет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

— В настоящее время в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 1546 спортсменов, из которых 707 — в национальный регистрируемый и 839 — в расширенный, — отмечается в сообщении. — По сравнению с предыдущими списками число тестируемых атлетов увеличилось на 42 человека.

В декабрьские пулы тестирования РУСАДА входили 1504 спортсмена (881 — национальный регистрируемый и 623 — расширенный).