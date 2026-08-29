Погачар сошел с «Вуэльты Испании» после падения на 8-м этапе

Словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates XRG сошел с «Вуэльты Испании» — 2026 после падения на 8-м этапе многодневки.

Погачар упал на равнинном участке примерно за 30 км до финиша этапа Пусоль — Херако, который подходил спринтерам. После падения словенец не смог продолжить гонку. Он сел в машину скорой помощи с рукой на перевязи и ссадинами на голове.

Перед 8-м этапом Погачар лидировал в генеральной классификации. Его результат после семи этапов составлял 19 часов 32 минуты 37 секунд. Второе место занимал испанец Энрик Мас с отставанием в 3 минуты 50 секунд, третьим шел словенец Примож Роглич (+4.50). Далее располагались Феликс Галль (+5.01) и Сепп Кусс (+6.05).

«Вуэльта Испании» — 2026 проходит с 22 августа по 13 сентября.