Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Велоспорт
Велошоссе
Словенский велогонщик Тадей Погачар сошел с Вуэльты Испании после падения на 8-м этапе

Погачар сошел с «Вуэльты Испании» после падения на 8-м этапе

Руслан Минаев

Словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates XRG сошел с «Вуэльты Испании» — 2026 после падения на 8-м этапе многодневки.

Погачар упал на равнинном участке примерно за 30 км до финиша этапа Пусоль — Херако, который подходил спринтерам. После падения словенец не смог продолжить гонку. Он сел в машину скорой помощи с рукой на перевязи и ссадинами на голове.

Перед 8-м этапом Погачар лидировал в генеральной классификации. Его результат после семи этапов составлял 19 часов 32 минуты 37 секунд. Второе место занимал испанец Энрик Мас с отставанием в 3 минуты 50 секунд, третьим шел словенец Примож Роглич (+4.50). Далее располагались Феликс Галль (+5.01) и Сепп Кусс (+6.05).

«Вуэльта Испании» — 2026 проходит с 22 августа по 13 сентября.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Велоспорт
Тадей Погачар
Читайте также
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
ФХР подала апелляцию в CAS на решение о недопуске сборных России
Самолет-разведчик НАТО замечен в районе Балтийского моря
Новое уголовное дело возбуждено в отношении журналистки «Дождя» Котрикадзе
«Динамо» отправляет назад в Бразилию двух звезд, а взамен хочет взять Захаряна
Вертолет с сотрудниками избиркома совершил жесткую посадку на сахалинской трассе
Популярное видео
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Третий этап «Вуэльты» отменили из-за дождя с градом

Погачару потребуется операция после падения на 8-м этапе «Вуэльты Испании»
Новости
RSS RSS
Все новости