Хамидуллин объяснил, почему российских велогонщиков допустили до соревнований

Глава «Газпром-РусВело» Ренат Хамидуллин объяснил, почему велогонщикам из России разрешили принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«В эти дни как раз проходило заседание руководящего комитета Международного совета велосипедистов (UCI) в Италии. В принципе, все ждали, что должно быть принято какое-то решение по российским спортсменам. Оно вполне могло быть положительное, учитывая опыт других федераций. С другой стороны, некоторые до сих пор наших ребят не допустили. К счастью, UCI разрешил участие в нейтральном статусе. Пока это все касается сборной России. В профессиональном велоспорте наши ребята как катались, так и продолжат это делать», — приводит RT слова Хамидуллина.

3 мая UCI принял решение допустить российских и белорусских велосипедистов в нейтральном статусе до международных соревнований, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира.