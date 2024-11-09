Чит-коды для GTA San Andreas
Несмотря на приличный возраст, Grand Theft Auto: San Andreas все еще способна удивить даже самых привередливых геймеров. Однако со временем любая игра надоедает, и тогда разнообразить прохождение можно читами.
В данном материале собрали самые интересные чит-коды.
Как вводить читы в GTA San Andreas
В GTA San Andreas чит-коды активируются прямо во время прохождения. Нужная команда просто набирается на клавиатуре. И не нужно для этого ставить игру на паузу или вызывать специальную консоль.
Коды на броню, здоровье и деньги
HESOYAM — восстановление здоровья и брони, ремонт транспорта + $ 250 000.
BAGUVIX — бесконечное здоровье, но не спасает от взрывов.
SZCMAWO — персонаж умирает.
Коды на оружие
LXGIWYL — набор оружия №1: дробовик, мини-MP5, AK-47, винтовка, бита, пистолет, ракетная установка, коктейль Молотова, баллончик с краской, кастет.
KJKSZPJ — набор оружия №2: пистолет Desert Eagle, Sawed-Off, Tec-9, нож, автомат M4, снайперская винтовка, огнетушитель, огнемет, гранаты.
UZUMYMW — набор оружия №3: автомат M4, цепная бензопила, пистолет 9 mm с глушителем, Spaz, MP5, снайперская винтовка, тепловая RPG, мины.
FULLCLIP, WANRLTW — бесконечные пули без перезарядок.
NCSGDAG — максимальный уровень владения всеми видами оружия.
Коды на навыки героя
NCSGDAG — максимальный навык владения оружием.
VQIMAHA — максимальный навык вождения.
OGXSDAG — максимальный уровень репутации.
EHIBXQS1 — максимальный уровень привлекательности.
JYSDSOD — максимальный уровень выносливости.
LFGMHAL — увеличивает высоту прыжков.
CVWKXAM — бесконечный кислород.
IAVENJQ — максимальная сила в ближнем бою.
AEDUWNV — отключает потребность в еде.
BTCDBCB — герой становится толстым.
KVGYZQK — герой становится худым.
CVWKXAM — бесконечный кислород.
Коды на транспорт
KRIJEBR — лимузин.
JQNTDMH — маленький джип.
CQZIJMB — старая гоночная машина.
PDNEJOH — гоночный автомобиль.
VPJTQWV — гоночный автомобиль.
UBHYZHQ — мусоровоз.
AIWPRTON — танк.
AQTBCODX — катафалк.
RZHSUEW — гольф-машина.
AGBDLCID — большой джип.
AKJJYGLC — велосипед.
URKQSRK — кукурузник.
EEGCYXT — бульдозер.
OHDUDE — военный вертолет.
AMOMHRER — фура.
JUMPJET — военный истребитель.
KGGGDKP — лодка-амфибия.
YECGAA — ракетный ранец.
AIYPWZQP — парашют.
PGGOMOY — увеличивает маневренность автомобилей.
BSXSGGC — при столкновении машины разлетаются.
RIPAZHA — летающие машины.
AFSNMSMW — летающие лодки.
COXEFGU — у всех машин установлено нитро.
CPKTNWT — все машины вокруг героя взрываются.
IOWDLAC — все машины черного цвета.
LLQPFBN — все машины розового цвета.
FVTMNBZ — вокруг только сельские машины.
BGKGTJH — вокруг только дешевые авто.
GUSNHDE — вокруг только дорогие авто.
JHJOECW — увеличивает высоту прыжка на велосипеде.
Коды на полицию
ASNAEB — убрать «звездочки» розыска.
LJSPQK — максимальный шестой уровень розыска.
OSRBLHH — добавить 2 «звездочки» к текущему уровню розыска.
AEZAKMI — полиция перестает реагировать на действия главного героя.
Коды на погодные условия
AFZLLQLL — солнечная погода.
ICIKPYH — очень солнечная погода.
ALNSFMZO — облачная погода.
AUIFRVQS — идет дождь.
CFVFGMJ — туман.
NIGHTPROWLER — постоянная ночь и полнолуние.
Коды на поведение NPC
BEKKNQV — вербовка NPC в свою банду.
MROEMZH — вербовка NPC с ракетницей.
BGLUAWML — все NPC вооружены.
AJLOJYQY — все NPC дерутся друг с другом.
CIKGCGX — пляжная вечеринка.
LIYOAAY — замедление времени.
YSOHNUL — ускорение времени.