Все игры серии The Elder Scrolls: от худшей к лучшей
Целых шесть лет назад вышел коротенький тизер The Elder Scrolls 6. С того момента не появилось практически никакой информации о состоянии проекта. Поэтому поклонникам вселенной «Древних Свитков» только и остается, что разбавить ожидание прохождением прошлых частей.
Для вашего удобства мы распределили все игры линейки от худшей к лучшей.
11. The Elder Scrolls: Blades (2020)
В 2020 году Bethesda попыталась перенести «Древние Свитки» на мобильные устройства. Но вместо масштабного приключения у студии получилась Blades. Проект лучше всего описывается словами «урезанная» или «кастрированная», а единственный плюс в виде условно-бесплатной модели распространения полностью нивелировался обилием недостатков.
Открытый мир заменили хаб-локацией, где нужно было строить свою деревню. Подземелья для вылазок превратились в одинаковые коридоры без намека на оригинальность. Графика в статике смотрелась неплохо, но в динамике качество резко проседало. Окончательно вгоняли в уныние упрощенная боевка и магия, микротранзакции и нудный гринд. Если уж хочется портативных The Elder Scrolls, то лучше опробовать Skyrim на консоли Nintendo Switch, чем это.
10. An Elder Scrolls Legend: Battlespire (1997)
Изначально Battlespire создавалось как дополнение к Daggerfall, поэтому над ней трудилась небольшая команда. Но вскоре штат разросся, а DLC решили превратить в полноценный линейный экшен с прокачкой. В качестве основы авторы использовали вырезанный из основной игры режим зачистки подземелий.
Но результат показал ошибочность этого решения. Проект не мог предложить ничего интересного. Скучная история, однообразные уровни, куцая ролевая система, неинтересные головоломки, неудобное управление, обилие багов — всего этого с запасом хватило, чтобы о Battlespire забыли даже преданные фанаты.
9. The Elder Scrolls Adventures: Redguard (1998)
Данный спин-офф можно назвать братом-близнецом Battlespire. Это еще одно ответвление Daggerfall, в котором разработчики экспериментировали с формулой. В попытке создать собственную линейку приключенческих игр Bethesda получила невнятное нечто в духе Tomb Raider и Prince of Persia.
Геймеры не оценили деревянное управление и скучный сюжет. Неудивительно, что последовал провал, а все причастные предпочли забыть о существовании игры.
8. The Elder Scrolls Travels (2003-2006)
Игры, входившие в подсерию Travels, выходили эксклюзивно на мобильных устройствах. Из них Stormhold, Dawnstar и Oblivion Mobile работали на платформах J2ME и BREW, а оценить Shadowkey смогли только владельцы N-Gage. Поэтому эти тайтлы так и не обзавелись множеством поклонников.
Несмотря на скромные возможности, авторы умудрились запихнуть на телефоны множество контента, простенькие диалоги, несколько рас и даже подземелья. Но из-за технических ограничений геймплей получился топорным, а графика — мыльной. К тому же их сложно воспринимать в качестве полноценных частей.
7. The Elder Scrolls: Arena (1994)
Игра, давшая начало франшизе, разрабатывалась в долгих мучениях. Авторы несколько раз меняли концепцию, что отобразилось даже в названии. Несмотря на подзаголовок Arena, здесь нет ни одной арены. И пусть громким хитом проект нельзя назвать, но его историческую ценность сложно переоценить.
Для своего времени это было действительно уникальное творение, которое удивляло огромным фэнтэзийным миром, глубиной ролевого отыгрыша, свободой действий, сменой дня и ночи, NPC с собственным распорядком дня. Нашлись и минусы — например, сломанный баланс. Но они не сильно повлияли на восприятие. К сожалению, Arena очень плохо состарилась и визуально, и геймплейно, хотя ничто не мешает оценить ее бесплатно с сайта разработчиков.
6. The Elder Scrolls: Legends (2017)
Были времена, когда все безумно фанатели по коллекционным карточным играм, а каждая уважающая себя студия пыталась выпустить свою ККИ в надежде урвать кусочек хайпа. Среди них также затесалась Bethesda, поручившая сторонним командам придумать что-то по вселенной The Elder Scrolls.
Однако Legends пополнила число неудачников, которым так и не удалось потеснить с вершины Hearthstone. С технической стороны все выполнено на высоком уровне: все экарточки стильно нарисованы, анимации и звук приятные, баланс выверенный. Но привлечь аудиторию не получилось и онлайн так и остался скромным. В 2019 году компания приняла решение прекратить все работы над новым контентом, а сервера окончательно отключат 30 января 2025 года.
5. The Elder Scrolls 2: Daggerfall (1996)
Daggerfall скоро исполнится целых 30 лет, но он до сих пор входит в число самых масштабных игр в истории. Местный мир не просто огромный, а ОГРОМНЕЙШИЙ! Гигантские уровни были усеяны множеством точек интереса, передвигаться между которыми можно было как на своих двоих, так и через быстрое перемещение.
Геймплей прибавил в комплексности за счет множества новых механик и возможностей. Во вторых «Свитках» можно учить новые языки, взять кредит, спросить дорогу у NPC и много другого. Именно здесь появились такие знаковые для серии вещи как гильдии, прокачка навыков при их использовании, процедурно сгенерированные задания и пещеры. За амбиции пришлось расплачиваться обилием багов, за что игру в шутку прозвали Buggerfall. Это важная веха в становлении франшизы, но все еще далекая от идеала.
4. The Elder Scrolls Online (2014)
То, о чем долгие годы фанаты вселенной могли только мечтать, стало реальностью 10 лет назад. Усилиями ZeniMax Online Studios серия The Elder Scrolls переродилась в формате MMORPG. Первые годы ушли на обкатку и поиск баланса, чтобы по итогу превратиться в одного из лучших представителей жанра на текущий момент.
TES Online отлично работает и как одиночная игра, и как кооперативное приключение. Игроков ожидает огромное количество контента, раскрывающее местный лор. Из-за упора на онлайновую составляющую пришлось пожертвовать некоторыми элементами, но достоинства полностью перекрывают минусы.
3. The Elder Scrolls 4: Oblivion (2006)
Даже сейчас, в 2024-м, Oblivion с легкостью завлекает на десятки и даже сотни часов. Главная заслуга в этом принадлежит увлекательнейшим заданиям, причем как основным, так и второстепенным. Так, квесты гильдий из простеньких поручений в духе «принеси-подай» превратились в сложные миссии, объединенные сквозным сюжетом и полные юмора и мрачности.
Дополняется все удобной навигацией, проработанной боевой системой и атмосферным саундтреком. Вот только вся эта красота соседствовала с множеством недостатков. Подземелья были похожи как две капли воды, NPC вели себя нелепо, а спорный автолевелинг многим до сих пор снится в кошмарах. Именно тут игровой процесс взял курс на упрощение. Это не понравилось хардкорным фанатам, но позволило привлечь новую аудиторию.
2. The Elder Scrolls 3: Morrowind (2002)
В 2002 году Bethesda выпустила масштабную ролевую игру, которая задала новый стандарт качества в жанре. Morrowind в равной степени впечатляла как проработанным сюжетом, так и геймплейными фишками.
История увлекала с самого начала и держала в напряжении вплоть до финала, а местные возможности впечатляют даже сейчас. Ведь далеко не в каждом ААА-проекте можно войти практически в любое здание на карте.
Другая ключевая особенность The Elder Scrolls 3 кроется в необычном сеттинге — как будто действие игры происходит на неизведанной планете. На смену стандартному фэнтэзи пришли причудливые локации с огромными грибами и живописными пустошами, по которым перемещаются на гигантских блохах.
И изучать разные уголки этого мира, пользуясь только подсказками в журнале, одно удовольствие. Благодаря модам недостатки устраняются, и игра подтягивается до современных стандартов, но устаревший визуал не скроешь.
1. The Elder Scrolls 5: Skyrim (2011)
Можно долго критиковать Bethesda за упростившийся геймплей, за скомканный главный квест, за укороченные задания фракций. Но именно TES 5 стала квинтэссенцией «Древних Свитков», вобрав в себя все самое лучшее из прошлого. Разработчики отполировали формулу ролевой игры в открытом мире до идеала, что позволило им много лет с успехом продавать различные переиздания.
Именно Skyrim вывел серию на принципиально новый уровень популярности. Перечислять его достоинства можно очень долго. Это и красивые локации, вдохновленные скандинавскими нотками, и огромное количество активностей, и зрелищная боевая система, и свобода действий, и культовый саундтрек.
Благодаря многочисленным фанатским модификациям Skyrim буквально можно настроить под себя. С уверенностью можно заявить, что второй такой игры не существует, а его феномен еще долго будут изучать.