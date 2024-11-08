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Рабочие промокоды для Genshin Impact в ноябре 2024 года

Михаил Иванов
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Genshin Impact.
Фото wallpapers-clan.com
Очередной грузовик с халявой перевернулся на улице фанатов популярной ролевой игры.

Genshin Impact, ролевая игра в открытом мире от студии HoYoverse, которая доступна на ПК, PS4, PS5, iOS и Android, по-прежнему популярна. Разработчики добавляют новый контент в свой проект постоянно. Это касается как новых локаций и оружия, так и непосредственно самих персонажей.

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Игроки, которые не хотят тратить на Геншин реальные деньги, могут рассчитывать только на промокоды. Они позволяют заработать примогемы бесплатно. А примогемов, как известно, много не бывает. Эта внутриигровая валюта много где используется в частности, при помощи нее можно выбить редких персонажей.

Ниже приведены все доступные в ноябре промокоды для Genshin Impact.

Рабочие промокоды для Genshin Impact в ноябре 2024

Название промокода Что дает в Геншине

PAGG9M78TJBQ

 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 единиц жареной курицы чили «Джуэйюнь», 5 единиц жареной лапши с рыбой.

MTLF6DKA7PQZ

 30 000 моры, 3 единицы татако, 3 единицы чипсов из злакофруктов, 3 единицы чаши из злакофруктов.

HVQAUTYB8NKE

 20 000 моры, 15 единиц опыта искателя приключений, 10 единиц волшебной руды усиления.

AEXK6S4U93CF

 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц превосходной руды усиления, 3 единицы хризантемы.

UTLO4OA55PA7

 10 000 моры, 5 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 5 единиц жареной курицы чили «Джуэйюнь», 5 единиц жареной лапши с рыбой.

EMVDL6W28D8A

 10 000 моры, 5 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 5 единиц жареной курицы чили «Джуэйюнь», 5 единиц жареной лапши с рыбой.

SVMCJ1398A18

 10 000 моры, 5 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 5 единиц жареной курицы чили «Джуэйюнь», 5 единиц жареной лапши с рыбой.

PPBL281426WC

 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 3 лотоса кальпалата.

SBUEMJB449D9

 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 3 единицы блестящей хризантемы.

WTXV36M1J6CO

 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 3 единицы блестящей хризантемы.

DEOB21CK9Y6N

 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 3 единицы блестящей хризантемы.

HVDLLZ29Y26W

 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 3 единицы блестящей хризантемы.

LA5E77CLZX5V

 60 примогемов, 5 единиц опыта искателя приключений.

DT4BZD5RT5U9

 60 примогемов, 5 единиц опыта искателя приключений.

GENSHINGIFT

 50 примогемов, 3 книги опыта героя.

Промокоды для Геншина со стрима обновления 5.2

8 октября прошел стрим обновления 5.2, на котором разработчики раскрыли три промокода. Ввести их нужно быстро: их действие закончится уже утром 9 октября.

Название промокода Что дает в Геншине

6ALMWAVKLK35

 100 примогемов, 10 единиц волшебной руды усиления.

JS45ETDJLKMD

 50 000 моры, 100 примогемов.

7TLMXSD243JR

 100 примогемов, 5 кгин опыта героя.

Как использовать промокоды в Genshin Impact

Существует два способа активировать коды. Первый способ — ввести один из кодов в настройках игры. После того как вы его ввели, награда будет отправлена на ваш внутриигровой ящик. Ищите ее вместе с другими письмами.

Откройте меню в игре при помощи Esc на ПК или иконки Паймон на телефоне, найдите «Настройки» в виде иконки шестеренки, внутри настроек найдите меню «Учетная запись» —> «Промокод» —> «Получить». Далее в открывшемся окне введите один из кодов и нажмите на «Обменять».

Второй способ — зайдите на официальный сайт разработчика Genshin Impact, войдите в свой аккаунт, введя логин и пароль, выберите сервер Европа, вставьте один из кодов в поле «Код» и нажмите «Активировать».

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