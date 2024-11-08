Рабочие промокоды для Genshin Impact в ноябре 2024 года
Genshin Impact, ролевая игра в открытом мире от студии HoYoverse, которая доступна на ПК, PS4, PS5, iOS и Android, по-прежнему популярна. Разработчики добавляют новый контент в свой проект постоянно. Это касается как новых локаций и оружия, так и непосредственно самих персонажей.
Игроки, которые не хотят тратить на Геншин реальные деньги, могут рассчитывать только на промокоды. Они позволяют заработать примогемы бесплатно. А примогемов, как известно, много не бывает. Эта внутриигровая валюта много где используется — в частности, при помощи нее можно выбить редких персонажей.
Ниже приведены все доступные в ноябре промокоды для Genshin Impact.
Рабочие промокоды для Genshin Impact в ноябре 2024
|Название промокода
|Что дает в Геншине
|
PAGG9M78TJBQ
|10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 единиц жареной курицы чили «Джуэйюнь», 5 единиц жареной лапши с рыбой.
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MTLF6DKA7PQZ
|30 000 моры, 3 единицы татако, 3 единицы чипсов из злакофруктов, 3 единицы чаши из злакофруктов.
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HVQAUTYB8NKE
|20 000 моры, 15 единиц опыта искателя приключений, 10 единиц волшебной руды усиления.
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AEXK6S4U93CF
|10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц превосходной руды усиления, 3 единицы хризантемы.
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UTLO4OA55PA7
|10 000 моры, 5 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 5 единиц жареной курицы чили «Джуэйюнь», 5 единиц жареной лапши с рыбой.
|
EMVDL6W28D8A
|10 000 моры, 5 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 5 единиц жареной курицы чили «Джуэйюнь», 5 единиц жареной лапши с рыбой.
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SVMCJ1398A18
|10 000 моры, 5 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 5 единиц жареной курицы чили «Джуэйюнь», 5 единиц жареной лапши с рыбой.
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PPBL281426WC
|10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 3 лотоса кальпалата.
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SBUEMJB449D9
|10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 3 единицы блестящей хризантемы.
|
WTXV36M1J6CO
|10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 3 единицы блестящей хризантемы.
|
DEOB21CK9Y6N
|10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 3 единицы блестящей хризантемы.
|
HVDLLZ29Y26W
|10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 единиц волшебной руды усиления, 3 единицы блестящей хризантемы.
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LA5E77CLZX5V
|60 примогемов, 5 единиц опыта искателя приключений.
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DT4BZD5RT5U9
|60 примогемов, 5 единиц опыта искателя приключений.
|
GENSHINGIFT
|50 примогемов, 3 книги опыта героя.
Промокоды для Геншина со стрима обновления 5.2
8 октября прошел стрим обновления 5.2, на котором разработчики раскрыли три промокода. Ввести их нужно быстро: их действие закончится уже утром 9 октября.
|Название промокода
|Что дает в Геншине
|
6ALMWAVKLK35
|100 примогемов, 10 единиц волшебной руды усиления.
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JS45ETDJLKMD
|50 000 моры, 100 примогемов.
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7TLMXSD243JR
|100 примогемов, 5 кгин опыта героя.
Как использовать промокоды в Genshin Impact
Существует два способа активировать коды. Первый способ — ввести один из кодов в настройках игры. После того как вы его ввели, награда будет отправлена на ваш внутриигровой ящик. Ищите ее вместе с другими письмами.
Откройте меню в игре при помощи Esc на ПК или иконки Паймон на телефоне, найдите «Настройки» в виде иконки шестеренки, внутри настроек найдите меню «Учетная запись» —> «Промокод» —> «Получить». Далее в открывшемся окне введите один из кодов и нажмите на «Обменять».
Второй способ — зайдите на официальный сайт разработчика Genshin Impact, войдите в свой аккаунт, введя логин и пароль, выберите сервер Европа, вставьте один из кодов в поле «Код» и нажмите «Активировать».