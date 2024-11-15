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Сегодня, 13:20

На российском телевидении предупредили об опасностях покупки S.T.A.L.K.E.R. 2

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

«Круто ты попал на ТВ»: о S.T.A.L.K.E.R. 2 упомянули на одном из российских телеканалов. Правда, в контексте возможного наказания за покупку игры в России.

Обложка. Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 оказались с нюансом

«Оказаться в виртуальной Зоне, а потом... просто на зоне», — пошутила ведущая. Впрочем, кому-то может быть не до шуток: депутаты предупреждают, что в России покупка S.T.A.L.K.E.R. 2 может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Источник: TG-канал Эксплойт
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