На российском телевидении предупредили об опасностях покупки S.T.A.L.K.E.R. 2

«Круто ты попал на ТВ»: о S.T.A.L.K.E.R. 2 упомянули на одном из российских телеканалов. Правда, в контексте возможного наказания за покупку игры в России.

«Оказаться в виртуальной Зоне, а потом... просто на зоне», — пошутила ведущая. Впрочем, кому-то может быть не до шуток: депутаты предупреждают, что в России покупка S.T.A.L.K.E.R. 2 может стать основанием для возбуждения уголовного дела.



