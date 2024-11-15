Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 17:55

Игроки нашли секретный код в новом видео Blum от 15 ноября

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото YouTube-канал Blum

Код дня в Blum от 15 ноября перестал быть секретным.

Верный код в задании What's Next for DeFi: BLUMNOW

Что такое секретный код в Blum

Секретный код — короткое слово, связанное с кликером Blum, а также один из быстрых способов прокачать аккаунт перед листингом. Код выходит раз в 2-3 дня — если применять его на регулярной основе, можно набрать неплохую сумму очков.

Секретное слово спрятано в роликах, которые регулярно появляются на официальном YouTube-канале Blum. Так разработчики стимулируют игроков больше узнавать о принципах работы криптовалютной биржи.

Как ввести секретный код в Blum

Шаг 1. Войти в стартовое меню приложения и выбрать «Доход» — вторую слева вкладку, которая располагается внизу.
Шаг 2. Выбрать актуальное задание.
Шаг 3. Закрыть видео — смотреть его необязательно.
Шаг 4. Снова открыть Blum. Значок «Доход» должен поменяться на «Проверить».
Шаг 5. Ввести код и проверить набранное.
Шаг 6. Забрать награду, нажав на кнопку «Собрать».

Звезда. Комбо в Major на 15 ноября рассекретили
Читайте также
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
«Станковичу надо быстрее разобраться в командной игре». Юрий Ковтун — об увольнении Амарала, целях «Спартака»
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
Раньери возглавил «Рому» в третий раз
Дубль Файзуллаева не спас Узбекистан от поражения в матче с Катаром
Популярное видео
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль / Мусаев vs Чеботарев: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

На российском телевидении предупредили об опасностях покупки S.T.A.L.K.E.R. 2

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости