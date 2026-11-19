Игроки GTA 6 сообщили о встрече с предполагаемым Бигфутом

В первые часы после выхода GTA 6 пользователи опубликовали в Reddit видео и рассказы о встрече с похожим на Бигфута существом. Обсуждение вызвали эпизоды в лесах и болотистой местности игрового мира.

Один из участников сообщества r/GTA6 рассказал, что заметил подозрительное существо во время поездки к сюжетному заданию. По его словам, персонаж Джейсон отреагировал на движение у дороги, а преследование привело героя к необычному месту в лесу. После взаимодействия с объектом на экране персонаж потерял сознание и очнулся уже в автомобиле.

В соседних обсуждениях пользователи показали другие ролики с похожими эпизодами. Несколько человек сообщили, что встречали существо в одном и том же районе и при схожих обстоятельствах. Некоторые игроки предположили, что речь идет о заранее созданной сцене, а не о случайном событии. Из пользовательских записей нельзя достоверно установить официальное название существа или условия появления эпизода.

Истории о Бигфуте давно связаны с серией Grand Theft Auto: игроки искали загадочное существо еще в GTA: San Andreas. В случае с GTA 6 пока речь идет о сообщениях и видеозаписях самих игроков, а не об отдельном объявлении Rockstar. Новая часть серии вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Ее действие происходит в вымышленном штате Леонида.