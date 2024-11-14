Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 оказались с нюансом

Американские горки от разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: системные требования игры сначала обрадовали, а потом разочаровали фанатов. За несколько дней до релиза выяснилось, что заявленные 60 FPS просто так не получить.

Для этого придется использовать различные технологии апскейла, сообщил модератор официального канала игры в Discord. Игроки посчитали это обманом — в конце концов, ранее о необходимости использовать апскейлер не было сказано ни слова.

Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2.