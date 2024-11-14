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Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 оказались с нюансом

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Американские горки от разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: системные требования игры сначала обрадовали, а потом разочаровали фанатов. За несколько дней до релиза выяснилось, что заявленные 60 FPS просто так не получить.

Обложка. Российские торренты отказываются выкладывать S.T.A.L.K.E.R. 2

Для этого придется использовать различные технологии апскейла, сообщил модератор официального канала игры в Discord. Игроки посчитали это обманом — в конце концов, ранее о необходимости использовать апскейлер не было сказано ни слова.

Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2.
Модератор Discord-сообщества предупредил о необходимости использовать апскейлер.

Источник: TG-канал Steam Community
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